Onur Akın siyasete giriyor Ünlü sanatçı Onur Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Şu sıralar zorlu günlerden geçen Türkiye, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı.

Başvurular başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya devam ediyor.

Onur Akın CHP'de

O isimlerden biri de sanatçı Onur Akın oldu.

Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

20 Mart'a kadar devam

Başvurular, 20 Mart’a kadar devam edecek. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde başvuru süresi uzatılabilecek

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Akın'a, çok sayıda tebrik geldi.

"1 Mayıs benim için hac"

Onur Akın, daha önce yaptığı bir açıklamada 1 Mayıs'ı hacca benzetmiş ve çok eleştirilmişti:

"İmanımı tazelerim"