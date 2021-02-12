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    Onur Bay - Dilara Aksüyek ayrıldı

    Onur Bay ile kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ilişkilerini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 08:59
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    Onur Bay - Dilara Aksüyek ayrıldı

    Küçüklüğünden beri "Arka Sokaklar" dizisinde oynayan oyuncu Onur Bay ile kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi deneyimli oyuncu Dilara Aksüyek aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

    BİTTİ

    Aralarındaki yaş farkını görmezden gelen Dilara Aksüyek ve Onur Bay 4 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

    "YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"

    Onur Bay muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

    Onur Bay - Dilara Aksüyek ayrıldı #1

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