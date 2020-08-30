Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti

    Güldür Güldür programıyla tanınan Onur Buldu ile öğretmen sevgilisi Duygu Koz, Nisan ayında kıyılan nikahlarının ardından erteledikleri düğünlerini de yaptılar. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 16:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti

    Oyuncu Onur Buldu, Güldür Güldür programıyla herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti.

    Geçtiğimiz Nisan ayında İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Koz ile evlerinin bahçesinde nikah kıyan çift, koronavirüs nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

    ERTELENEN DÜĞÜN GERÇEKLEŞTİ

    Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikahı ertelemelerinin ardından düğünlerini de gerçekleştirdi.

    Onur Buldu ile Duygu Koz un erteledikleri düğün gerçekleşti #1

    AİLELER VE YAKIN ARKADAŞLAR KATILDI

    Çift dün akşam İstanbul'da düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

    Onur Buldu ile Duygu Koz un erteledikleri düğün gerçekleşti #2

    Onur Buldu ile Duygu Koz un erteledikleri düğün gerçekleşti #3

    Onur Buldu ile Duygu Koz un erteledikleri düğün gerçekleşti #4

    Görüş Bildir