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- Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti
Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti
Güldür Güldür programıyla tanınan Onur Buldu ile öğretmen sevgilisi Duygu Koz, Nisan ayında kıyılan nikahlarının ardından erteledikleri düğünlerini de yaptılar. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2020 - 16:50
Oyuncu Onur Buldu, Güldür Güldür programıyla herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti.
Geçtiğimiz Nisan ayında İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Koz ile evlerinin bahçesinde nikah kıyan çift, koronavirüs nedeniyle düğünlerini ertelemişti.
ERTELENEN DÜĞÜN GERÇEKLEŞTİ
Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikahı ertelemelerinin ardından düğünlerini de gerçekleştirdi.
AİLELER VE YAKIN ARKADAŞLAR KATILDI
Çift dün akşam İstanbul'da düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.