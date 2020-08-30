Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti

Onur Buldu ile Duygu Koz'un erteledikleri düğün gerçekleşti

Güldür Güldür programıyla tanınan Onur Buldu ile öğretmen sevgilisi Duygu Koz, Nisan ayında kıyılan nikahlarının ardından erteledikleri düğünlerini de yaptılar. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.

Oyuncu Onur Buldu, Güldür Güldür programıyla herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Geçtiğimiz Nisan ayında İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Koz ile evlerinin bahçesinde nikah kıyan çift, koronavirüs nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

ERTELENEN DÜĞÜN GERÇEKLEŞTİ

Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikahı ertelemelerinin ardından düğünlerini de gerçekleştirdi.

AİLELER VE YAKIN ARKADAŞLAR KATILDI

Çift dün akşam İstanbul'da düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde ailesi ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.