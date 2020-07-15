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Onur Büyüktopçu tatilde
Onur Büyüktopçu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 07:40
Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, sezonu Bodrum'da açtı.
Arkadaşları ile tatil yapan ünlü sunucu karantina döneminde aldığı kilolar ile dikkat çekti.
ARKADAŞLARIYLA YÜZDÜ
Yalıkavak'ta bulunan bir plajda denize giren ünlü sunucu Onur Büyüktopçu objektiflere yansıdı. Eski fit görünümünden uzaklaşan Büyüktopçu'yu görenler gözlerine inanamadı.