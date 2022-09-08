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    Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Önümde ol

    Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:18
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    Onur Tuna'dan sevgilisi Yasemin Yazıcı'ya: Önümde ol

    Geçtiğimiz ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı.

    Filipinler'e gittiler

    Ünlü oyuncunun, gönlünü meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Tatil yapmak için Filipinler'e giden ikili, birlikteliklerini Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuş ve çok mutlu olduklarını dile getirmişti.

    Onur Tuna, bugün Instagram hesabından sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

    "İyi ki.."

    Birlikte fotoğraflarını yayınlayan Tuna, şu sözleri yazdı:

    "Güzel sevgilim. İyi ki… İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol"

    Onur Tuna dan sevgilisi Yasemin Yazıcı ya: Önümde ol #1

    Onur Tuna dan sevgilisi Yasemin Yazıcı ya: Önümde ol #2

    Onur Tuna dan sevgilisi Yasemin Yazıcı ya: Önümde ol #3

    Onur Tuna dan sevgilisi Yasemin Yazıcı ya: Önümde ol #4


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