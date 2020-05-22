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- Onur Tuna'ya karantina yaradı
Onur Tuna'ya karantina yaradı
Karantina günlerinde kilo almak yerine fazlalıklarından kurtulan oyuncu Onur Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 08:15
Mucize Doktor'un Ferman'ı yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti.
KASLARINI GÖSTERDİ
Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi. Tuna’nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.