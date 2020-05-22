Dolar
6.7908
0.0515%
Euro
7.4175
-0.2823%
Altın
1727.29
-0.004%
Borsa
102648.93
0%
G. Altın
377.446
0.0668%
Bitcoin
61399.69
-0.9835%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Onur Tuna'ya karantina yaradı

    Karantina günlerinde kilo almak yerine fazlalıklarından kurtulan oyuncu Onur Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 08:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Onur Tuna'ya karantina yaradı

    Mucize Doktor'un Ferman'ı yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti.

    KASLARINI GÖSTERDİ

    Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi. Tuna’nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.

    Görüş Bildir