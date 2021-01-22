Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'den yeni fotoğraf

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'den yeni fotoğraf

Onur Ünlü, oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile renkli fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Kendinden yaşça küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile uzun zamandır birlikte olan yönetmen Onur Ünlü, Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

"ATARSA DOKUZ"

Önce tek karesini yayınlayan yönetmen, “Atarsa dokuz” yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Şeref Bey’ dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti.

Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü’yle selfie’sine Ünlü, “Atmazsa da atmasın” diye yazdı.