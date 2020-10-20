Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşıyor.

Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan 47 yaşındaki Hakan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Uçankuş TV'nin evinde ziyaret ettiği Hakan Taşıyan, konuşmakta zorluk çekerken kendisine yardımcı olan arkadaşı Hakan Yılmaz, "Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var.” dedi.

Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'ın durumu ağırlaştı ViDEO

"SAĞLIĞI AĞIR DURUMDADIR"

Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Sevgili Dostlarımız, Değerli Sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

"ACİL ORGAN NAKLİNE İHTİYACI VAR"

Hakan Taşıyan’ın hastaneye kaldırıldığını ifade eden 30 yıllık arkadaşı, prodüktörü, şarkıcı Taner Solak da, “Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemez. Bu nedenle bu konuda hiç yardım istemedi. Açıklama yapmak durumunda kaldık, çünkü Hakan Taşıyan’ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı var. Bu tedavinin de çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz.” diye konuştu.