Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu'na sahip çıktı

Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cengiz Kurtoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından Orhan Gencebay yayına bağlandı. Gencebay, "Cengiz Kurtoğlu adamdır." diyerek arkasında durdu.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir işletmede Mustafa Can'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Kavga görüntülerinin de yayınlandığı olayın ardından Mustafa Can, Orhan Gencebay'ın Roman olup olmadığı sormasıyla kavganın çıktığını aktardı.

Cengiz Kurtoğlu bunu bir hakaret olarak algıladığını savunurken, Orhan Gencebay, Kurtoğlu'nun açıklamalarda bulunduğu programa katıldı.

"CENGİZ KURTOĞLU ADAMDIR"

Kurtoğlu'nun açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Orhan Gencebay, "Sen bu çirkin olayı düzelttiğin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz, kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır..." sözleriyle destek verdiğini duyurdu.

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"AYNI HAREKETİ BEN DE YAPARDIM"

Saygı duyduğunu belirten Gencebay, "Aynı hareketi ben de yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz. Bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim, saygılarımı iletirim. Sağduyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim, çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz." ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.

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