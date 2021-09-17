Orhan Gencebay oğlu Gökhan Gencebay'ı evlendirdi

Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, oğulları Gökhan Gencebay'ın düğününü Çırağan Sarayı'nda yaptı. Düğüne TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gibi isimler katıldı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay oğlunu evlendirdiği için en mutlu günlerinden birini yaşarken, düğüne ise birbirinden önemli isimler katıldı.

Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Özmen Han ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü Çırağan Sarayı'nda yapılırken, düğüne ise 300 davetli katıldı.

SANAT, SİYASET VE İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tümamiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler yer aldı.

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti ve Erkan Petekkaya da davete katılanlar arasındaydı.

NİŞAN TEMMUZ AYINDA YAPILDI

Gökhan Gencebay ve Seda Han, temmuz ayında nişanlanmıştı. Nişan haberini sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, ‘Günün adı mutluluk! Yavrularım’ mesajını paylaşmıştı.