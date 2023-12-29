Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, esttik iddialarına cevap verdi: "Rabbim beni güzel yaratmış" Sevim Emre, hakkındaki estetik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ensonhaber.com

Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Instagram hesabından zaman zaman gençlik fotoğraflarını paylaşan Sevim Emre, hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi.

Estetik yaptırdığına dair bir haberi arama motorunda tesadüfen gören Emre, iddiaları şöyle yanıtladı:

"Estetik olmadım"

"Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkahalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir.

"Rabbim beni güzel yaratmış"

Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız."