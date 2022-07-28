Orhan Gencebay'ın parmağına 11 dikiş atıldı

Şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan Orhan Gencebay, ucuz atlattı. Gencebay, “İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi” dedi.

77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.

Duayen sanatçı, şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatladı.

“Müzik yaşamım zora girerdi”

Yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili Günaydın'a konuşan Gencebay, “Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var.” dedi.

“Nazar bize ne yazar”

10 gün sonra parmağımdaki atelin çıkacağını dile getiren Orhan Gencebay, “Stüdyo çalışmalarımdan hemen sonra bunu yaşadım. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar. Allah beterinden korusun.” dedi.