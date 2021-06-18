Orhan Pamuk: Konuşamam

Dünyaca ünlü yazar Orhan Pamuk, psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri geri çevirdi.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Konuşmak istemeyen Pamuk, "Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz." dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ZOR DURUMDAYIM"

Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: “Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam.”