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    Orlando Bloom'un 80 yaşındaki annesi herkesi şaşırttı

    Orlando Bloom, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın dans ettiği anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 07:33
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    Orlando Bloom'un 80 yaşındaki annesi herkesi şaşırttı

    ABD'li şarkıcı Katy Perry ile mutlu bir birliktelik sürdüren Orlando Bloom, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yakışıklı aktör, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri eşliğinde dans ettiği anları yayınladı.

    "İNANMIYORUM"

    Bloom, 5.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı videoya, "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" mesajını yazdı.

    Dünyaca ünlü İngiliz aktörün gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

    Orlando Bloom'un 80 yaşındaki annesi herkesi şaşırttı ViDEO

    Orlando Bloom un 80 yaşındaki annesi herkesi şaşırttı #1Orlando Bloom un 80 yaşındaki annesi herkesi şaşırttı #2

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