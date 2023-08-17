Oryantal Asena'nın son hali şaşırttı
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İbrahim Tatlıses'in programında ettiği dönemde çok popüler olan Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşındı. Geçmişte Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından olan Asena, kariyerinde de değişikliğe gitti.

46 yaşında

Hem Almanya'da küçük bir restaurantı hem de gelinlik mağazası olan Asena, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. 46 yaşındaki eski oryantal değişimi ile adından söz ettirdi.

Oryantal Asena'nın son hali şaşırttı

Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran değiştirdiği imajı ile takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.