Oryantal Asena'nın son hali şaşırttı Evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen, orada hem restaurant işleten hem de gelinlik mağazası olduğu bilinen Asena, değişimi ve yeni imajıyla gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses'in programında dans ettiği dönemde çok popüler olan Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya taşındı. Geçmişte Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından olan Asena, kariyerinde de değişikliğe gitti.

46 yaşında

Hem Almanya'da küçük bir restaurantı hem de gelinlik mağazası olan Asena, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. 46 yaşındaki eski oryantal değişimi ile adından söz ettirdi.

Bir zamanlar kıvrak danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Asena değiştirdiği imajı ile takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.