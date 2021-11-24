Oryantal Didem: Beni istemiyorlar

Ünlü oryantal Didem, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eğlence sektörü çalışanlarından biri olan Oryantal Didem, katıldığı bir etkinlikte sert açıklamalarda bulunmuştu.

"SIKILDIM ARTIK"

Oryantal Didem, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması ile "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftayız." gündeme gelmişti.

Didem'i istemeyen isimlerin Defne Samyeli ve Ebru Yaşar olduğu ortaya çıktı.

"O KADAR ÇOK Kİ"

Açıklama yapan Didem, Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'nin olup olmadığını bilmediğini ifade ederken konuya ilişkin şunları söyledi: "Ne evet diyebilirim ne de hayır. Birinci ağızdan duymadım. Herkes birbirinin üzerine atıyor. O yüzden kimsenin günahını alamam kimsenin hakkına da giremem. Ben de bilmediğim için ne evet ne diyebilirim ne de hayır diyebilirim. O kadar çok kişiler var ki hangi birini söyleyeyim."

"ZOR DURUMDAYIM"

Didem Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım, hiçbir gelirim yok zor durumdayım. Bir yıldır çalışıyorum, faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı." diye açıklamada bulunmuştu.