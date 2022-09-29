Oryantal Didem'den İbo Show itiraf

Ünlü oryantal Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in her programına gittiğini ama bazen görüntülerin montajda atıldığını itiraf etti.

İbo Show'da ünlenen oryantallerden Didem Kınalı, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.

Oryantal Didem ilginç bir itirafta bulundu. Didem Kınalı, Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Beni montajda çıkarıyorlar"

"Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım."





Kınalı, her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan bir garip oluyor"

"İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."