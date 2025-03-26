Otobüse binmesi şaşırtmıştı! Oyuncu Bade İşçil'den açıklama geldi

Haber Merkezi

Bebek'te bir süre yürüyüş yaptıktan sonra bir marketten alışveriş yapan Bade İşçil, ardından evine yakın bir yerden geçen belediye otobüsüne binerken görüntülenmişti.

Ünlü oyuncunun belediye otobüsü kullanması, sosyal medyada olay olmuştu. İşçil'in toplu taşıma kullanmasına dair birçok yorum yapılmıştı.

İşçil, konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

"GURURLA SÖYLÜYORUM"

Bade İşçil; şunları söyledi: "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."