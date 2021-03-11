Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama

Ayşegül Çınar’ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.

Arabasında bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptı.

"KUMPAS"

Açıklamada olaya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek kurulan kumpas sonucunda oyuncu Ayşegül Çınar'ın yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile ifadelerden, kamera kayıtlarından ve dosyada toplanan delillerden kumpasın sonuçsuz kaldığı belirtildi.

"MAĞDURUM"

Çınar'ın serbest bırakılarak adaletin tecelli ettiği ifade edilen açıklamada "Mağduriyetin giderilmesi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır" denildi.