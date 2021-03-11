Euro
8.906
-0.56%
Dolar
7.4482
-0.75%
Altın
415.32
-0.1%
Borsa
1.58
0.94%
Bitcoin
417.730
0.99%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama

    Ayşegül Çınar’ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama

    Arabasında bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptı.

    "KUMPAS"

    Açıklamada olaya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek kurulan kumpas sonucunda oyuncu Ayşegül Çınar'ın yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile ifadelerden, kamera kayıtlarından ve dosyada toplanan delillerden kumpasın sonuçsuz kaldığı belirtildi.

    "MAĞDURUM"

    Çınar'ın serbest bırakılarak adaletin tecelli ettiği ifade edilen açıklamada "Mağduriyetin giderilmesi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır" denildi.

    Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar dan ilk açıklama #1

    Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar dan ilk açıklama #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir