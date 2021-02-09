Oya Başar: Annen seni aldırmak istedi

Oya Başar, yakın arkadaşı Nilgün Belgün'ün ilk hamileliği hakkında konuştu.

Nilgün Belgün'ün kızı Oylum Seçin'in sunduğu radyo programının bu haftaki konuğu Oya Başar oldu.

"ANNENE ÇOK YALVARDIK"

Seçin'in annesinin Nilgün Belgün ile yakın arkadaşı olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi.

Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun " diyerek bir itirafta bulundu.