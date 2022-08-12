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    Oya Başar, çarptı kaçtı

    Ünlü oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bir arabaya çarpıp kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 09:01
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    Oya Başar, çarptı kaçtı

    66 yaşındaki sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Oya başar, Bodrum'da bir trafik kazası yaşadı.

    Arabaya çarpıp gitti

    İddialara göre, Oya Başar, 4 Temmuz gecesi saat 23.00 civarı Bodrum Türkbükü'nde seyir halindeyken, arabayı yeni park eden ve içinde çocuklar olan B.Ö. isimli bir kadının aracına tampon kısmına çarptı.

    Çocuklar da vardı

    Milliyet'te yer alan habere göre, kazadan yara almadan kurtulurken büyük şok yaşadı. Park halindeki aracın arka lamba ve tamponunda hasar oluştu. Oya Başar'ın ise buna rağmen durmayarak yoluna devam ettiği ve hızla oradan uzaklaştığı söyleniyor.

    "Oğlum sizi arar"

    B.Ö, bu olaydan sonra şikayetçi oluyor. Yoğun çalışmalar sonucunda araç bulunuyor ve park halindeki araca çarpıp olay yerinden uzaklaşan aracın sürücüsünün ünlü oyuncu Oya Başar olduğu ortaya çıkıyor.

    Özür bekleyen aile Oya Başar'dan "Oğlum sizi arayacak" sözüyle karşılaşınca ikinci şokunu yaşıyor.

    Oya Başar, çarptı kaçtı #1

    "Çarptığımı fark etmedim"

    İfadeye çağrılan Oya Başar, kasıtlı bir şekilde araca çarpmadığını, kazanın farkında olmadığını ve olay yerinden kaçmadığını, eve geldikten sonra ertesi sabah kendi aracındaki hasarı fark ettiğini ve başkasının kendisine vurduğunu zannettiğini söylediği konuşulanlar arasında.


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