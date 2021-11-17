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Oya Başar: Levent odaya girdiğinde beni tanımadı

Oya Başar: Levent odaya girdiğinde beni tanımadı

14 yıl önce meme kanseri tedavisi gören Oya Başar, Ekim 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca ile ilgili bir anısını anlattı.