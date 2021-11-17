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- Oya Başar: Levent odaya girdiğinde beni tanımadı
Oya Başar: Levent odaya girdiğinde beni tanımadı
14 yıl önce meme kanseri tedavisi gören Oya Başar, Ekim 2015’te vefat eden eski eşi Levent Kırca ile ilgili bir anısını anlattı.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 07:37
- Güncelleme : 17.11.2021 - 07:42
Ünlü oyuncu Oya Başar, 2.Sayfa programına konuk oldu. Levent Kırca ile 19 yıl birliktelik yaşayan ve sonrasında boşanan Oya Başar, meme kanseri olduğu dönemi anlattı.
"TANIMADI"
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başar, ‘Ameliyat olduğumda Levent geldi odaya girdi. O zaman saçlarım da yok ameliyattan yeni çıkmışım, artık suratım da ne vaziyeteyse…
"BİR DAHA SORMUŞ"
Odayı açıp girdi, sonra kapıyı kapatıp çıktı! Gitmiş demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’, ‘burası’ demişler… Geldi içeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu ‘iyi misin, iyi misin’ dedi ‘iyim’ deyince odadan çıktı. Dayanamadı!’ ifadelerini kullandı.