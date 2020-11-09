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    Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum

    64 yaşındaki Oya Başar, kanser tedavisi gördüğü süreçle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 07:36
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    Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum

    Ünlü oyuncu Oya Başar, birtelevizyon programına konuk oldu.

    Bir dönem kanser tedavisi gören ve hastalığı atlatan Başar, yaşadığı süreci anlattı.

    "HAYATI BIRAKMAMAK LAZIM"

    Başar, “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.” dedi.

    Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum #1

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