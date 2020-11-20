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    Öykü Çelik: Testim negatif

    Koronavirüs testi negatif çıkan oyuncu Öykü Çelik, yaptığı paylaşımla tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 11:28
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 11:29
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    Öykü Çelik: Testim negatif

    Oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı.

    TEST YAPTIRDI

    33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra korkuya kapılıp koronavirüs testi yaptırdı.

    Koronavirüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.

    "LİNÇSEVERLER"

    Ünlü oyuncu, "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda koronavirüs olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" ifadelerini kullandı.

    Öykü Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?" şeklindeki eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi.

    Öykü Çelik: Testim negatif #1

    Öykü Çelik: Testim negatif #2

    Öykü Çelik: Testim negatif #3

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    Öykü Çelik: Testim negatif #5

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