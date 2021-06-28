Öykü Çelik: Ben kendime keko dedim

Daha önce yaptığı etek açıklamasıyla dikkat çeken Öykü Çelik, mini elbisesiyle görüntülendi.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Çelik'e, daha önce yaptığı bir açıklama hatırlatıldı.

"BEN KARADENİZLİYİM"

Çelik, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.

"BENİ ANLAMADILAR"

Güzel oyuncu bunun üzerine, "Söylediklerimin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile ayrılan ancak bir ay sonra ayrılığa dayanamayarak barışan Öykü Çelik, ilişkisi sorulduğunda ise "Biz ayrıldık." cevabını verdi.