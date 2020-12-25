Öykü Çelik: Kredi çekip kiramı ödedim

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, bilinmeyenlerini anlattı.

Magazin gündeminden düşmek bilmeyen oyuncu Öykü Çelik, Youtube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Çelik ‘Ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar, ev kiramı ödemek için kredi çektiğim dönemler oldu’ ifadelerini kullandı.

İşte Öykü Çelik’in açıklamalarından satır başları…

"İki olay yaşadım üst üste… İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim ‘Covid parti’ denilen… Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular ‘çıkacağım’ diyorum ‘çıkma’ diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.

"SAÇMA SAPAN DAVRANDIM"

Oradan çıkmam da problem değil, suç ve ceza… Toplu alanda olduğum için sonuçta bir suç işlemiş bulunuyorum, çıkarken bu mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Montumun altına saklandım. O olaydan dolayı bir linç yedim.

Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim Instagram yorumlarım hep açıktır, ‘kötü bir şey olduğunda müdahale edebileyim’ diye… 20 saat boyunca telefonum bir saniye durmadı, çok fazla hakaret geldi.

"ÇOK GARİP İKİ HAFTA OLDU"

Ben kimseyi ezerek kendini yücelten bir insan olmadım hiçbir zaman. O açıklamamda ben sanki birilerini ezip kendimi daha bir şey gösteriyormuşum gibi bir algı oldu. Genel konuşmanın içerisinde o konuşma amacına ulaşıyor, aslında orada ezdiğim insan benim. Ama magazin programlarında yapılan konuşmanın bir bölümü kullanıldı. Orayı izlediğimiz zaman ben kendimden çok başka biri gibi bir açıklama yapmış oluyorum. Benim fikrim o değil… Benim için çok garip iki hafta oldu.

"ANA HABERRDE GÖRÜNMEK KÖTÜ"

Ana haberlere çıktım, ana haberde görünmek kötü bir şey benim açımdan. Twitter’da gündem oldum. Ben bunu kurtara bileceğimi düşünmüyorum artık bas bas bağırsam da ‘ben böyle demek istemedim’ diye yeterli olmayacağı için öyle bırakmaya karar verdim.

"ÇOK İYİ PARALAR KAZANDIM"

Maddi durumu ortalamanın bir tık üstü olan bir ailede yetiştim. Zengin değildik ama ortanın biraz üstüydük. Özel bir üniversiteye gittim burs yüzünden para ödemedi ailem. Ben parayı hiçbir zaman amaç edinmedim, çok paylaştım. Çok genç yaşta çok iyi paralar kazandım ve paylaştım. Paramın olmadığı zamanlar da oldu, ailemden para almadım. Çünkü artık benim için bir gurur meselesiydi yaptığım iş…

"ZENGİN OLMAYANLAR DA VAR"

En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil! En zoru ünlü olup parasız olmak! Çünkü ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğim biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım.

Parasızlık benden hiçbir şey götürmedi. Param olduğu zaman ders aldım mı, almadım. Ben paylaşımcı bir insanım paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum çok şükür öyle de oldu. Sevdiğim işi yapıyorum, çok mutluyum üstüne bir de para veriyorlar…