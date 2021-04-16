Euro
9.6314
0.26%
Dolar
8.0472
0.5%
Altın
456.69
0.53%
Borsa
1.408
0%
Bitcoin
493.283
-3.50%
EXEN Coin
30.21
5.74%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Öykü Çelik, yolda kaldı

    'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasından elenen oyuncu Öykü Çelik, sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 08:01
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öykü Çelik, yolda kaldı

    Oyuncu Öykü Çelik, evlilik hazırlığı yaptığı İsmail Berhan ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Berhan'ın kullandığı 62 model Triumph marka klasik otomobil, bir ara yolda kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    "DURUNCA KALKMIYOR"

    Yol ortasında zor anlar yaşayan Öykü Çelik, "Araba durunca bir daha kalkmıyor." diyerek güldürdü.

    Valeye teslim edilen klasik otomobillerini ise oto tamircisi aldı.

    Öykü Çelik, yolda kaldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir