Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evleniyor

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli'ye Paris'te "evet" dedi. Başarılı sanatçı, mutluluğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Müzik piyasasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli.

Son olarak "Bayram Şekeri" sinema filmi ile izleyici karşısına çıkan Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da mutlu.

Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki sanatçı, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor.

BU AKŞAM EVLENİYOR

Paris'te romantik bir evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi.

Çift, bu akşam Paris'te dünyaevine girecek.

"EVET DEDİM"

O anları Instagram hesabından yayınlayan Gürman, altına duygusal bir de not ekledi:

"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan “can” dostlar Onur’cuğum&Aslı’cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz.