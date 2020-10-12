Öykü Gürman kaç yaşında ve nereli? Öykü Gürman evli mi?

"Öykü Gürman ile Günün Yemeği" ile ekranlara gelen Öykü Gürman, 12 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Show TV'de günün yemeğini izleyici için hazırlayacak.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği programını sunan Öykü Gürman'ın hayatı merak ediliyor.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi.

1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

Çeşitli flamenco topluluklarında, okul orkestralarında solist olarak birçok performanslar sergiledi.

2007 yılında İkiz kardeşi ile birlikte kendilerinin seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının videosunu; video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediklerinde milyonlarca insan tarafından tıklanarak tanınmışlardır.

ÖYKÜ GÜRMAN ASLEN NERELİ?

Öykü Gürman aslen Trabzonludur. Trabzon’un Of ilçesinden olan Öykü Gürman İstanbul’da doğup büyüdü.

ÖYKÜ GÜRMAN KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Öykü Gürman 38 yaşında. Filmlerde ve dizilerde rol alan, müzik kariyerini sürdüren ve sunuculuk da yapan Öykü Gürman, televizyon ekranlarının aranan yüzleri arasındadır.

ÖYKÜ GÜRMAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Öykü Gürman evli değil. 2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 2016 yılında boşanmıştı.Öykü Gürman, 1.5 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birliktedir.

ÖYKÜ GÜRMAN DİZİLERİ

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Asiye) (TV Dizisi)

2014 – Panzehir (Zeynep Korkut) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)