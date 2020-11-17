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    Öykü Gürman zeytin hasadında

    Şarkıcı Öykü Gürman, tarlalarındaki mahsülleri toplamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:32
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    Öykü Gürman zeytin hasadında

    Koronavirüs salgınından sonra şehir hayatından kaçıp köylere yerleşen ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Öykü Gürman.

    TARLASI OLAN ŞARKICI

    Tarlalarıyla kendisi ilgilenen ve ürünlerinin başında duran Gürman, hafta sonu gittiği Küçükkuyu Bahçedere köyündeki 20 dönümlük zeytin bahçelerinde hasat yaptı.

    AİLECE HASAT

    Geçen yıl yatırım amaçlı araziler satın alan Gürman’a, annesi Serap Gürman ile erkek arkadaşı Fatih İçmeli de hasat sırasında eşlik etti.

    Öykü Gürman zeytin hasadında #1

    Öykü Gürman zeytin hasadında #2

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