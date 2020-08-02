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    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya

    4 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacak olan Öykü Gürman, hediye yerine kansersiz yaşam için iyilik istedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 18:18
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    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya

    Tüketim ve show dünyasının getirdiği yeni alışkanlıklardan biri de pahalı doğum günü kutlamaları...

    Birçok ünlü doğum gününü gösterişli partilerle lüks hediyelerle kutlarken dizilerin güzel oyuncusu Öykü Gürman'dan ezber bozan bir hareket geldi.

    Hayranlarından veya farklı markalardan, dostlarından doğum günlerinde hediyeler yağan ünlülere örnek olacak bir harekette bulunan  Gürman, bu durumu iyi bir amaca yönlendirmeye çalışıyor.

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #1

    KANSERSİZ YAŞAM KAMPANYASI

    Öykü Gürman, 4 Ağustos'taki doğum gününde hediye yerine "Kansersiz Yaşam" için kampanya başlattı.

    Gürman Instagram hesabından doğum günü için çağrıda bulunarak "4 Ağustos doğum günümde sizlerden hediye beklemiyorum, bir iyilik istiyorum. İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu üzerinden kansersiz yaşam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım" ifadelerini kullandı.

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #2

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #3

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #4

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #5

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #6

    Öykü Gürman'dan kanser hastası çocuklar için kampanya #7

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