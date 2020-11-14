- Haberler
- Magazin Haberleri
- Öykü Karayel, 'Bir Başkadır'daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı
Öykü Karayel, 'Bir Başkadır'daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı
Yeni dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Öykü Karayel, performansıyla takdir topladı.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 11:44
- Güncelleme : 14.11.2020 - 12:25
Netflix'te yeni bir projeye başlayan güzel oyuncu Öykü Karayel, başarılı performansı ile büyük beğeni topladı.
'Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyada gündem olan Karayel'e birçok isimden övgü yağdı.
"DELİRDİN Mİ, O NASIL OYNAMAK"
Genç oyuncunun Kuzey Güney dizisinden rol arkadaşı olan Zerrin Tekindor, "Öykü delirdin mi, o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi." yorumunu yaptı.
"MUAZZAMLIKTIR BU"
Şebnem Bozoklu ise "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu" ifadelerini kullandı.