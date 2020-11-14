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    Öykü Karayel, 'Bir Başkadır'daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı

    Yeni dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Öykü Karayel, performansıyla takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 12:25
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    Öykü Karayel, 'Bir Başkadır'daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı

    Netflix'te yeni bir projeye başlayan güzel oyuncu Öykü Karayel, başarılı performansı ile büyük beğeni topladı.

    'Bir Başkadır'daki Meryem karakteriyle sosyal medyada gündem olan Karayel'e birçok isimden övgü yağdı.

    "DELİRDİN Mİ, O NASIL OYNAMAK"

    Genç oyuncunun Kuzey Güney dizisinden rol arkadaşı olan Zerrin Tekindor, "Öykü delirdin mi, o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi." yorumunu yaptı.

    Öykü Karayel, Bir Başkadır daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı #1

    "MUAZZAMLIKTIR BU"

    Şebnem Bozoklu ise "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu" ifadelerini kullandı.

    Öykü Karayel, Bir Başkadır daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı #2

    Öykü Karayel, Bir Başkadır daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı #3

    Öykü Karayel, Bir Başkadır daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı #4

    Öykü Karayel, Bir Başkadır daki karakteriyle izleyenlerden tam not aldı #5

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