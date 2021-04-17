Öykü Karayel, doğum yaptı

Roman Bonomo’yu bugün kucağına alan oyuncu Öykü Karayel ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, çocuklarını kucağına aldı.

Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiftten doğum ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

YENİ YILDA BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

Öykü Karayel, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin ismini duyurmuştu.

Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Karayel'in hamilelik pozları büyük beğeni toplamıştı.

ROMAN BONOMO GELDİ

Oyuncu, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz" notunu düşmüştü.

Can Bonomo da eşi Öykü Karayel ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak yeni yılı kutlamıştı.

“DOĞAL BİR SAATİ VAR”

Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı.” diye yanıt vermişti.