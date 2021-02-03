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    Öykü Karayel: En huzurlu dönemim

    Ünlü oyuncu Öykü Karayel, bebeği Roman’ı kucağına almak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 09:44
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    Öykü Karayel: En huzurlu dönemim

    Şarkıcı Can Bonomo ile evli olan oyuncu Öykü Karayel, hamileliğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

    SAKİN VE HUZURLU

    Hayatının en huzurlu döneminde olduğunu söyleyen güzel oyuncu, Roman Bonomo ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını söyledi. Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu dile getirdi.

    "SELAM"

    Ünlü oyuncunun pozları takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Eşi Bonomo'nun ise esprili bir şekilde “Selam” yazması dikkatten kaçmadı.

    Öykü Karayel: En huzurlu dönemim #1

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