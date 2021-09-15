Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, 5 aylık oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlayan çift, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Eşi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu yayınlayan Öykü Karayel'in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"YUTARIM SENİ"

Videoda minik bebeğin, "Vallaha yutarım şimdi seni" diyerek seslenen babasına gülücükler attığı görülüyor. Karayel'in paylaşımına; Ege Kökenli, Nurdan Büyükak ve Ayşe Can Tatari gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Öykü Karayel, oğlunun eğlenceli videosunu paylaştı VİDEO



"PERİŞAN ETTİ BİZİ"

Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de oğlu ile birlikte objektif karşısına geçmişti. Roman'ın gitar ile ilgilendiği anları paylaşan Bonomo, "Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi..." ifadelerini kullanmıştı.