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    Öykü Karayel ve Can Bonomo tatilde

    Müzisyen Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, tatilde çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 07:17
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    Öykü Karayel ve Can Bonomo tatilde

    Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler akın akın tatil tatil beldelerine gitmeye başladı.

    TATİL POZU

    Oyuncu Öykü Karayel, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Şarkıcı eşi Can Bonomo ile sezonu açan Karayel, sahil kenarında verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

    Çiftin sahilde verdikleri poz çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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