Öykü Karayel'in dövme pişmanlığı

Öykü Karayel, dövme pişmanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şarkı Can Bonomo ile mutlu bir evliliği olan Öykü Karayel, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Karayel, "Bir anda gaza gelip yaptıktan sonra seni çok pişman eden bir şey oldu mu hiç?" sorusuna da yanıt verdi.

Güzel oyuncu önce "Hayır" dese de sonrasında eline yaptırdığı dövmeyi göstererek "Şu" dedi.

"Dövme insanı değilim"

Konuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Yani dövme insanı değilim ben. Zaten 30 yaşındayım. Hiçbir dövmem yok. Çocuğum oldu diye ne bu görmemişlik? Can bu fikirle geldi. Çok romantik, o da 'Me' yazdıracak falan ama çok sıkılıyorum. İstemiyorum yani. Tamam çocuğumu çok seviyorum ama... Bunu söylerken de utanıyorum, çocuğumun ismi ama sevmiyorum. Pıt diye de gidebilecek bir şey. Ondan kendime süre verdim." ifadelerini kullandı.