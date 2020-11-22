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    Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin

    Öykü Karayel'in, kız kardeşi Ezgi Karayel bir kez daha kardeşiyle karıştırıldı. Fotoğraf çektirme isteklerini geri çeviren Karayel "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 11:10
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    Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin

    Bir Başkadır dizisindeki oyunculuğu ile son günlerin çok konuşulan ismi Öykü Karayel'in kendisine tıpatıp benzeyen ikizi Ezgi Karayel, yine karıştırıldı.

    Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i görenler, fotoğraf çektirmek istedi.

    BENZERLİKLERİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

    Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" diyerek, açıklama yaptı.

    Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" dedi.

    Daha önce de gazetecilerin kendisini görüntülemesine sinirlenen Ezgi Karayel, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

    Tek yumurta ikizleri olan Karayel kardeşler, sosyal medyada takipçileri tarafından da zaman zaman karıştırılıyor.

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #1

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #2

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #3

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #4

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #5

    Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #6Öykü Karayel in ikizi Ezgi Karayel: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin #7

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