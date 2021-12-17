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    Öykü Karayel'in konuşması Can Bonomo'yu ağlattı

    Öykü Karayel ödül aldı, eşi Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 07:43
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    Öykü Karayel'in konuşması Can Bonomo'yu ağlattı

    Bir magazin dergisini yaptığı ankette ‘Yılın Kadını’ seçilen Öykü Karayel ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı.

    BONOMO'YA TEŞEKKÜR

    Eşi Can Bonomo’ya teşekkür eden Karayel “Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" dedi.

    Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo ise eşini gözyaşları içinde izledi.

    2018 yılında evlenen Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına almıştı.

    Öykü Karayel in konuşması Can Bonomo yu ağlattı #1

    Öykü Karayel in konuşması Can Bonomo yu ağlattı #2

    Öykü Karayel in konuşması Can Bonomo yu ağlattı #3

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