Öykü Serter, sosyal medyayı salladı

45 yaşındaki sunucunun tarihi oteldeki pozları, binlerce beğeni topladı.

Türkiye’nin 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) programı ile tanıdığı Öykü Serter, iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Başarılı sunucu, tarihi otelde verdiği pozlar, yürek hoplattı.

45 yaşındaki Serter, Cem Talu’nun objektifine verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından da yayınlayınca, beğeni yağmuruna tutuldu.

“YILLAR GEÇTİKÇE GENÇLEŞİYORSUN”

Instagram'da bir milyon takipçisi olan Serter, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu.

Sunucuya, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

Formda görüntüsü ile dikkat çeken Serter, şu sıralar ekranlardan uzak duruyor.