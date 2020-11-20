Öykü Serter'den yasak aşk itirafı

Ünlü sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti.

Sunucu Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan sunucu çarpıcı bir itirafta bulundu.

"İLİŞKİ YAŞAMAYA MÜSAİT DEĞİLDİ"

Serter, evli bir erkekle aşk yaşadığını açıkladı. Sunucu, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim.

"YUVA YIKMADIM"

Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı." dedi.

"YUVA KURMAK İSTEYEN BİR KADINDIM"

Çok aşık olduğunu belirten Serter, "Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim" ifadelerini kullandı.