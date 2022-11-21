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    Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı büyüdü

    2010-2013 yılları arasında yayınlanan dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:39
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    Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı büyüdü

    Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de küçük Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi, oyunculuğu ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti.

    Daha sonra Küçük Ağa ve İkizler Mehmet-Can isimli dizilerde de yer alan Emir Berk Zincidi, uzun zamandır ortalıkta gözükmüyordu.

    17 yaşında

    Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sosyal medyada paylaştığı son hali gündem oldu.

    Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı büyüdü #1

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Osman ı büyüdü #2


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