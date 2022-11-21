Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı büyüdü

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı büyüdü

2010-2013 yılları arasında yayınlanan dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, 17 yaşında.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de küçük Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi, oyunculuğu ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti.

Daha sonra Küçük Ağa ve İkizler Mehmet-Can isimli dizilerde de yer alan Emir Berk Zincidi, uzun zamandır ortalıkta gözükmüyordu.

17 yaşında

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sosyal medyada paylaştığı son hali gündem oldu.

Önceki gün, oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.