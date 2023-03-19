Oynamıyorlar! İbrahim Tatlıses'ten, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna yorum

Ekranların sevilen iki oyuncusu Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisiyle ekranlara döndü.

Afişleriyle büyük bir heyecan yaratan dizi, şimdilerde 3. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

Yıllar sonra televizyon projesinde yer alan Sarıkaya, performansıyla adeta göz dolduruyor.

Çift uyumlarıyla da büyük bir beğeni toplayan ikili, Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer almaya başladı.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan diziye bir yorum da İmparator İbrahim Tatlıses'ten geldi.

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki oyuncunun performansını değerlendirdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim. Sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar, yaşıyorlar. O kadar doğal ki, şaşırdım bayağı yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey. Başarılar dilerim.