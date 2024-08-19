Haber Merkezi
Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yazı doya doya tatille geçiriyor.
BODRUM'DA
Güzel oyuncu, şu sıralar kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.
Tatil karelerini sık sık sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, bu defa arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli videoyu yayınladı.
KENDİNİ ÖNE ÇIKARDI
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Saraçoğlu'nun kendini öne çıkardığı anlar, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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