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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kız arkadaşlarıyla çektiği video olay oldu!

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kız arkadaşlarıyla çektiği video olay oldu! Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 3 kız ve 1 erkek arkadaşıyla yaz kombinlerini sergiledi. Arkadaşlarıyla eğlendiği görülen oyuncunun keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.