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2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlenen Ali Atay, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

"BU İŞİN BİRİMLERİ VAR"

Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğu olan Ali Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Bu işin birimleri var. Benim karımın karnı burnunda biz arabayı hazırlıyoruz biz arabayla Maraş'a gideceğiz yardıma, karım telefonda 'vinç ayarlayabilir miyiz?' diyor. Ulan dedim bir dakika benim karım doğuruyor" demişti.

Düşünceleri tartışma yaratan Atay'ın bu sözleri çok konuşulmuştu ve sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Son olrak İbrahim Selim'in programına konuk olan Ali Atay, bu sefer güldürdü. İbrahim Selim, Atay'a "Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?" sorusunu sordu. Haciz itirafıyla güldüren ünlü isim, oğlu Fikret Ali'nin hamilelik haberini nasıl aldığını anlattı:

"SEN MAL MISIN?"