Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin acı günü! Babası hayatını kaybetti

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Şimdilerde Deha dizisinde canlandırdığı Devran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, acı haberle sarsıldı.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur."