Özel güvenlik görevlisini darbettiği ileri sürülen Arda Kural gözaltına alındı. Kural hakkında, ailesine karşı darp ve tehditte bulunduğu iddiası ile uzaklaştırma kararı da verildi.

Uzunca bir süre televizyon ekranlarının tanınan yüzü olan ve gençlik yıllarında ABD’li ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio ile benzerliği ile dikkat çeken Arda Kural, uzunca bir süre medya dünyasından uzak kalmıştı.

Gördüğü psikolojik tedavinin ardıdan yeniden televizyon projelerinde yer almaya başlayan Arda Kural, tarzında yaptığı değişikliklerle de dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu bu kez, darp iddiası ile gündeme geldi.

Güvenlik görevlisini darbetti iddiası

İHA’nın haberine göre; ailesinin Büyükçekmece’de oturduğu öğrenilen Kural’ın, dün gece sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karıştığı belirtildi.

Kural burada, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı.

Olay yerine çağrılan polis, Kural’ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

Oyuncu Arda Kural, darp iddiasıyla gözaltına alındı VİDEO



Kural’a, 1 ay uzaklaştırma cezası verildi

Kural’ın, sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı, bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural’a, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi.