Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile savaş veren oyuncu Ayberk Pekcan, 51 yaşında hayata veda etti.

'Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk Bey' karakterini canlandıran usta oyuncu Ayberk Pekcan'dan acı haber...

Uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz haftalarda memleketi Mersin'de yoğun bakıma alınan Ayberk Pekcan, bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Haber, Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

"CANIM, CİĞERİM AYBERK PEKCAN'I KAYBETTİK"

Sait Dervişoğlu paylaşımında, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenen Pekcan, kemoterapiye başladığını şu açıklamayla duyurmuştu:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

AYBERK PEKCAN KİMDİR

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

'Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.



