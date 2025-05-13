Oyuncu Bülent Şakrak yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’yla aşkını ilan etti

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Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı.

Evliliğinin bitmesiyle Şakrak'ın adı sürekli aşk dedikodularına karıştı.

Boşandığı günden beri hayatına birçok kadın giren Şakrak, yeni sevgili yaptı. Burcu Kirman'dan yeni ayrılan Bülent Şakrak'ın 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak ünlü oyuncu bu ilişkisinde görüntü vermekten kaçınmıştı.

"AH EDİYOR BİR GÜL İÇİN"

Yeni bir karar alan Şakrak, yeni paylaşımında aşk iddialarını doğruladı ve birlikte paylaşım yaptı. Şakrak paylaşımının altına, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekledi.