Otobüs şoförüyle yaşadığı tartışma sonucu öfkelenen Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde başrol olan genç oyuncu Burak Yörük, kavgaya karıştı.

Arkadaşıyla beraber otomobiliyle seyir halinde olan Burak Yörük, trafikte İETT şoförüyle tartışmaya başladı.

ARACINDAN İNİP YUMRUKLAR SAVURDU

İlerleyen dakikalarda aracından inen Burak Yörük, sinirlerine hakim olamayarak şoföre saldırmaya başladı.

Direksiyon başında oturan şoförü ve otobüsü cam dışından yumruklayan Yörük, bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı

ŞOFÖR 'ŞİKAETÇİYİM' DEDİ, POLİS İŞLEM YAPMADI

Şoför yaşananlar üzerine şikayetçi olurken, Yörük'ün herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderildiği öne sürüldü.

Yaşanan o anlar ise otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.